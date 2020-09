St. Gallen : Frau mit Schuhlöffel erschlagen – Mann wegen Totschlags verurteilt

Ein heute 67-jähriger Mann hat am Karfreitag 2019 seine Ehefrau im Affekt mit einem Schuhlöffel erschlagen. Das Kreisgericht St. Gallen verurteilte den Täter wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren.

In diesem Haus kam es am Karfreitag 2019 zu einem tödlichen Streit.

Der Verurteilte war 1974 in die Schweiz gekommen und arbeitete als Bauarbeiter. Später zog er seine Familie nach, seit einigen Jahren ist er pensioniert. Die Familienverhältnisse waren lange Zeit intakt. Gewalt sei in der Familie kein Thema gewesen, sagte der Staatsanwalt in der Verhandlung.

Ausgerastet und brutal zugeschlagen

Der Mann ertrug dies lange Zeit und blieb stets ruhig. Er habe gehofft, die Beschimpfungen würden irgendwann aufhören, sagte er dem Gericht. Am Karfreitag 2019 verlor er jedoch nach einer erneuten Schimpftirade seiner Frau total die Kontrolle. Er ergriff einen 56 Zentimeter langen Schuhlöffel aus Metall und schlug zwischen 20 und 30 Mal auf das Opfer ein. Die Frau starb an ihren schweren Verletzungen.

Der Mann rief bei der Polizei an und liess sich widerstandslos festnehmen. Er habe seine Frau nicht töten wollen, erklärte er später. In der Verhandlung sagte er, es tue ihm sehr leid, was passiert sei. Er wisse nicht, was zum Tatzeitpunkt in seinem Kopf vorgegangen sei.