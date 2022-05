Basel: Frau mit schweren Brandverletzungen im Spital gestorben

Eine 36-jährige Frau ist am Samstag im Unispital Zürich an den Folgen von schweren Brandverletzungen gestorben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mit. Die Frau war gemäss Behördeninformationen am Freitag nach 23 Uhr von Passanten in Basel an der Ecke Wiesendamm und Wiesenstrasse gefunden worden. Sie hätten umgehend die Rettung verständigt, die die Verletzte in Universitätsspital Zürich brachte.