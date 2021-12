Emmen – Frau mit Stichverletzungen aufgefunden – mutmasslicher Täter festgenommen

Die Luzerner Polizei bekam am Donnerstagmorgen kurz nach 10.30 Uhr eine Meldung, dass in Emmen eine Frau angegriffen wurde und schwer verletzt worden sei. Vor Ort trafen dann die Einsatzkräfte eine 35-jährige Frau an, die mehrere Schnitt- und Stichverletzungen aufwies. Das Opfer wurde daraufhin mit der Sanität ins Spital gebracht, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.