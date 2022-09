Eklat am ESAF: Frau mit Z-Brosche hat Verbindungen zu Putin-freundlicher Töffgang

1 / 6 Als Einzige der Gruppe trug die Russin L.M.* eine «Z»-Brosche an ihrer Tracht beim ESAF-Festumzug. Entgegen der Beteuerungen des Russischen Vereins soll dies in politischer Absicht geschehen sein. Dan Hungerbühler/Twitter Das Abzeichen sorgte für einen Eklat und machte landesweit Schlagzeilen. Auch das OK des Eidgenössischen war gar nicht erfreut. Instagram In der Folge sagte der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko seinen Besuch am ESAF ab. 20min/Taddeo Cerlett

Darum gehts Eine Z-förmige Brosche eines Mitglieds des Vereins «Russkij Basel» am Trachtenumzug sorgte am ESAF für einen Eklat.

Der Verein entschuldigte sich zunächst und erklärte, dass es eine Namensbrosche gewesen sei, die keinen politischen Hintergrund gehabt habe.

Nun zeigt sich aber, dass es Vereinsmitglieder mit Kontakt zu Putins Töffgang gibt.

Eine Z-förmige Brosche eines Mitglieds des Vereins «Russkij Basel» am Trachtenumzug sorgte am ESAF für einen Eklat. Seit der russischen Invasion in der Ukraine ist das Zeichen zu einem Synonym der russischen Kriegspropaganda geworden. Der Verein entschuldigte sich zunächst und erklärte, dass es eine Namensbrosche gewesen sei, die keinen politischen Hintergrund gehabt habe. Nachdem bereits eine Person aus dem Umfeld des Vereins Zweifel an dieser Darstellung angemeldet hatte, kommen weitere Details an die Öffentlichkeit.

So verdichten sich die Hinweise, dass Putin-Sympathisantinnen hinter der Aktion stehen. Sie haben Kontakte zu den «Nachtwölfen», eine nationalistische Töffgang Putins. Das berichtet SRF Investigativ. So trug am ESAF nur eine Frau die Z-förmige Brosche, doch in den sozialen Medien findet man Bilder, auf denen auch ein anderes Mitglied eine solche Brosche trägt. Diese postete auch auf Tiktok ein Video mit dem Kriegssymbol und präsentiert sich nationalistisch, wie SRF schreibt.

Bilder mit anderen nationalistischen Symbolen

Am 9. Mai hätten die Frauen zudem mit der Vereinspräsidentin zusammen den Friedhof Hörnli in Riehen besucht. Der 9. Mai ist der sowjetisch-russische Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Alle drei Frauen trugen eine Sank-Georg-Schleife. Diese schwarz-orange Schleife gilt als Zeichen der Unterstützung Putins, wie Professor Ulrich Schmid, ein Russlandexperte, zu SRF sagte.

Eine der beiden Frauen war ausserdem schon vor zwei Jahren auf dem Friedhof Hörnli. Mit ihr dort war der Chef der Schweizer Sektion der «Nachtwölfe» sowie die Präsidentin des Vereins «Russkij Basel». Dieses Jahr hätten die zwei Frauen zudem mit den «Nachtwölfen» das Suworow-Denkmal gereinigt, welches mit ukrainischen Nationalfarben beschmiert worden war. Auf Tiktok gebe es ein Video der Putz-Aktion, so SRF. Dieses trage den Titel «Der Sieg wird unser sein!».

In Basel unterrichtet der Verein an Schulen

Für den Verein könnte die Aktion am Schwingerfest Konsequenzen haben, da er an Schulen in Basel russische Sprache und Kultur unterrichtet. Das Erziehungsdepartement Basel-Stadt schreibt: «Wenn sich der Verein von den Vorfällen nicht deutlich distanziert, behalten wir uns vor, die Zusammenarbeit umgehend zu beenden». Der Verein nahm keine Stellung.