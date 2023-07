Arvigo: Auto überschlagen – Frau muss befreit werden

Eine 72-jährige Autofahrerin wollte am Sonntag, kurz nach 14 Uhr, ihr Auto retour aus einem Parkplatz in Arvigo GR manövrieren. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte, geriet die Frau dabei mit einem Rad auf den Böschungsrand und über diesen hinaus. Anschliessend überschlug sich das Auto über die Böschung und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.