Folgenreicher Schrecken: Frau muss ins Spital, weil das «Geschäft» ihres Hundes in ihrem Mund landete

So fing sie sich eine Magen-Darm-Infektion ein, die sie dank Infusionen überlebte.

Ob Amanda Gommo aus Grossbritannien jemals wieder sorglos mit einem Hund in einem Bett schlafen wird, darf bezweifelt werden. Denn das Nickerchen mit dem Chihuahua ihrer Tochter endete unsanft. «Ich habe mit Belle ein Mittagsschläfchen gehalten, wie ich es immer tue, als ich plötzlich spürte, wie etwas in meinen Mund spritzte», sagte sie dem Nachrichtendienst SWNS. Was sie da noch nicht ahnte: Belle hatte Durchfall bekommen.