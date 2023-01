Wimmis: Frau muss mal – und löst Waldbrand aus

Die Staatsanwaltschaft verurteilte sie zu einer bedingten Geldstrafe von 24 Tagessätzen zu je 130 Franken, total 3120 Franken. Bezahlen muss sie eine Verbindungsbusse von 780 Franken, sowie 500 Franken Gebühren – also insgesamt 1280 Franken.

Hier brach der Brand aus: Der Klettergarten Steinbruch Bergfluh in Wimmis.

Die Frau wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 3120 Franken verurteilt. Bezahlen muss sie Bussen und Gebühren in der Höhe von 1280 Franken.

Im März 2022 schrammte das Simmental im Berner Oberland nur knapp an einem grösseren Waldbrand vorbei. Der beherzte Einsatz von rund 15 Sportkletterern und -kletterinnen, die das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmten, verhinderte Schlimmeres.

Was ist passiert? Ein Strafbefehl gibt Aufschluss. Eine Frau aus dem Kanton Bern wurde von der Staatsanwaltschaft kürzlich wegen fahrlässigen Verursachens einer Feuersbrunst für schuldig erklärt. Sie hatte im Wald bei Wimmis BE «ihre Notdurft» verrichtet und «entzündete die benutzten Papiertaschentücher zur Vernichtung mittels Feuerzeug an, wodurch sich die rundherum liegenden und trockenen Blätter entzündeten», wie es im Strafbefehl heisst.