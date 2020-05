Betrüger am Werk

Frau musste 15'000 Fr. in Zeitung einwickeln

Betrüger konnten ein Opfer dazu bringen, Geld in Zeitungen eingewickelt in den Briefkasten zu legen. Als die Frau misstrauisch wurde, war das bereits Geld weg.

Die Kantonspolizei Graubünden warnt vor falschen Polizisten: In Schams sowie im Landwassertal wurden am Dienstag zwei Personen von angeblichen Polizisten angerufen. «Eine Person konnten die Betrüger mit geschickter Gesprächsführung überzeugen, dass Kriminelle ihre Bankkontoangaben kennen würden und so Zugriff auf ihr Vermögen hätten», heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch.