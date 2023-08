Frankreich : «Die Frau hält an den Vorwürfen gegen ihren Ehemann fest»

In Frankreich erhebt eine 53-Jährige schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann. Dieser soll sie im vergitterten Haus in Forbach missbraucht, gefoltert und mehr als ein Jahrzehnt lang festgehalten haben. Die Deutsche wurde am Wochenende von der französischen Polizei befreit, ihr Mann wurde festgenommen. Die Frau lag Medienberichten zufolge nackt, mit kahlrasiertem Kopf, unterernährt und mit Knochenbrüchen in einem Zimmer.