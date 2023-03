Felben-Wellhausen TG: Frau nach Brand tot aufgefunden

Am Mittwoch wurde während Löscharbeiten der Feuerwehr in einem Haus in Felben-Wellhausen TG eine Frau tot aufgefunden. Kurz nach ein Uhr meldete ein Anwohner telefonisch der kantonalen Notrufzentrale, dass an der Spychergasse in Felben-Wellhausen TG ein Haus brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr am Wellenberg und der Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld war der östliche Teil der Liegenschaft in Vollbrand.