US-Staat Oklahoma : Frau nach Fehlgeburt wegen Totschlags verurteilt

Eine 21-jährige Frau muss in den USA für vier Jahre ins Gefängnis, weil sie ihren Fötus verloren hat. Ihr wird vorgeworfen, während der Schwangerschaft Metamphetamin eingenommen zu haben.

Bei einer Autopsie wurde in dem Fötus Methamphetamin nachgewiesen. Es gab aber keinen Beweis, dass die Fehlgeburt in der 15. bis 17. Schwangerschaftswoche von Methamphetamin ausgelöst worden sei, sagte die Direktorin der National Advocates for Pregnant Women, Lynn Paltrow, am Montag. Die Anklage sei gegen eine Frau vorgegangen, die einen Verlust in der Schwangerschaft erlitten habe, «bevor der Fötus als lebensfähig galt», sagte Paltrow unter Verweis auf den Autopsiebericht. «In diesem Fall handelt es sich nicht um eine Tot-, sondern um eine Fehlgeburt.»