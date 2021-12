Binningen BL – Frau nach Gasaustritt aus kaputter Heizung tot in Wohnung gefunden

Eine 92-jährige Frau wurde am Freitag tot in ihrer Wohnung gefunden. Am Tag davor war es zu einem Gasaustritt gekommen.

In Binningen BL kam es vergangene Woche zu einem tödlichen Zwischenfall mit einer Gasheizung. Wie «Onlinereports» berichtet, wurde am Donnerstagnachmittag ein Ehepaar in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sonnmattstrasse bewusstlos aufgefunden. Sie wurden mit Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Spital gebracht und sind inzwischen wieder stabil.