Vor einem Mehrfamilienhaus in Bolligen versammelten sich am ersten Weihnachtstag mehrere Einsatzkräfte der Polizei. Eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage von 20 Minuten einen Einsatz in Bolligen. «Der ganze Block war von der Polizei abgesperrt», sagt ein Leser-Reporter zu 20 Minuten. «Es durften keine Menschen ins Gebäude rein oder raus».

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, ging am Freitag kurz nach 14 Uhr die Meldung ein, dass ein Mann auf eine Frau geschossen habe. In der Folge rückten die Einsatzkräfte umgehend an die Hühnerbühlstrasse in Bolligen aus. Dort trafen sie in einer Wohnung auf eine schwer verletzte Frau, die eine Schussverletzung aufwies. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo sie in den Abendstunden verstarb.