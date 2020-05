Brand auf Campingplatz

Frau nach Wohnwagen-Brand im Spital verstorben

Ein Wohnwagenbrand in Thörishaus endete am 2. Mai tödlich. Auf dem örtlichen Campingplatz brannte kurz vor 21 Uhr ein bewohnter Wohnwagen lichterloh. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Caravan bereits in Vollbrand. Ein Mann konnte während des Einsatzes der Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden. Zudem wurde eine schwer verletzte 38-jährige Frau gefunden, die umgehend mit einem Helikopter ins Spital geflogen wurde. Dort ist sie am Mittwochabend ihren Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.