Kanton St. Gallen: Frau nervt ein Jahr lang die Nachbarschaft mit ihrem Wecker 

Die beschuldigte Person hatte in einem Zeitraum von rund einem Jahr, von Juni 2020 bis Juli 2021, regelmässig ihren Wecker in der Nacht klingeln lassen. Der Wecker wurde so eingestellt, dass zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr stündlich der Alarm losging. Dies, als die Frau auf der Arbeit und folglich nicht zu Hause war.