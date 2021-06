Nachts Coop-City geplündert - Frau nimmt Koffer und füllt diesen mit Barbie-Puppe, Zigis und Bier – ihr droht Landesverweis

Im Herbst 2019 gelangte eine heute 42-jährige Frau ins Treppenhaus des Wohn- und Geschäftshauses am Bohl in St. Gallen, in welchem auch das Warenhaus Coop-City untergebracht ist. Durch das Treppenhaus gelangte sie ins Untergeschoss und öffnete dort eine unverschlossene Notausgangstür, die direkt in die Lebensmittelabteilung führt, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft heisst. Sogleich ging die Frau in den zweiten Stock in die Reiseabteilung und behändigte sich dort einen Rollkoffer und riss das Preisschild ab. Danach begann eine nächtliche Diebestour durch das Warenhaus. Zuerst krallte sich die Frau eine Barbie-Puppe und steckte diese in den Koffer. Darauf folgten Kleider, Kosmetika, Kehrichtsäcke, je eine Stange Marlboro, Winston und Parisienne und fünf Bier. Insgesamt kamen beim nächtlichen «Einkaufsbummel» fast 1350 Franken Warenwert zusammen.