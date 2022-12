Uzwil SG: Frau (49) stand vor Solo-Heiligabend, da hatte sie eine Idee

1 / 4 Eine Frau aus Uzwil plant eine Weihnachtsfeier für Leute, die ansonsten Heiligabend alleine wären. (Symbolbild) Pexels/picjumbo S.C. möchte den Leuten damit eine Freude machen. 20min/Ela Çelik Auf ihren Facebook-Beitrag erhielt die 49-Jährige positive Reaktionen. Pexels/Brett Sayles

Darum gehts Die 49-jährige Uzwilerin S.C. bietet dieses Jahr an Heiligabend eine Weihnachtsfeier für Unbekannte an.

Sie möchte, dass niemand alleine feiern muss.

Auf ihren Facebook-Betrag erhält sie allesamt positive Reaktionen.

Während der Adventszeit sind viele Personen von Einsamkeit betroffen. Dagegen ankämpfen möchte S.C. (49) aus Uzwil: Sie organisiert einen Weihnachtsabend für Menschen, die sonst alleine Weihnachten feiern, bei sich zu Hause. «Wer möchte nicht alleine sein und hätte Lust, den Abend bei mir zu verbringen?», schrieb C. in einer Ostschweizer Facebook-Gruppe. Mit der Aktion will sie den Leuten eine Freude machen.

«In einer anderen Facebook-Gruppe habe ich mal gelesen, dass es doch noch viele Leute gibt, die alleine sind. So bin ich auf die Idee mit dem Weihnachtsfest gekommen», sagt C. zu 20 Minuten. Auch die 49-Jährige ist dieses Jahr zum ersten Mal alleine an Heiligabend. «Mein Sohn ist am 24. das erste Mal ausser Haus. Ich hätte mir auch einen schönen und friedlichen Abend gönnen können, aber die Idee mit der Weihnachtsfeier finde ich sehr interessant», sagt C.

«Hauptsache unkompliziert»

Bisher haben sich drei Personen für den Abend angemeldet, weitere seien interessiert. «Die Reaktionen waren bisher allesamt positiv, die Leute finden es eine schöne Idee», sagt die 49-Jährige. Sie bietet Platz für bis zu zehn Personen an. «Alter, Geschlecht und Religion sind völlig egal», schreibt C. in ihrem Post. Hauptsache, die Leute seien unkompliziert.

Sie mache sich nicht grosse Gedanken, dass die Aktion heikel sein oder komische Leute anlocken könnte. «Ich schaue mir die Profile der Personen an, die sich für die Feier interessieren, da erhält man schon den ersten Eindruck», sagt C. Bisher habe sie allerdings noch keine Auswahl treffen müssen. «Entweder wird es voll lässig oder eine Erfahrung fürs Leben, ich bin sehr gespannt», so die Uzwilerin.

