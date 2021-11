«Grenzt an Selbstjustiz» – Frau prangert Bruder mit Brief an Nachbarn als pädophil an

Im Brief warnt sie vor ihrem Bruder, der erst vor wenigen Monaten in das Aargauer Dorf gezogen ist.

Die Dorfbewohnerinnen und -bewohner von Hägglingen AG sind in Aufruhr. Grund für die Aufregung ist der Inhalt eines Briefes, der in den letzten Tagen in den Briefkästen eines ganzen Quartiers gelandet ist. Darin warnt Helen W. vor ihrem Bruder, der erst vor wenigen Monaten in das Aargauer Dorf gezogen ist. Sie beschuldigt ihren Bruder im Brief an seine Nachbarn und Nachbarinnen der Pädophilie und wirft ihm vor, er habe bereits mehrfach Kinder sexuell missbraucht.