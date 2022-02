Rettungseinsatz provoziert – Frau purzelt zwei Mal Treppe herunter für Performance

Im November 2021 entschied sich eine 56-jährige Frau in Gossau SG spontan, mit einer Performance das Verhalten der Passanten zu testen. «Sie liess sich folglich die Treppe der Bahnhofsunterführung herunterpurzeln, stand wieder auf, begab sich wieder zum oberen Treppenende und liess sich nochmals herunterpurzeln», steht im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft. Unten an der Treppe habe die Frau lauthals um Hilfe geschrien. Sie wies eine Person an, die Polizei zu rufen, was diese auch tat. Vor Ort konnten die Beamten nicht ausschliessen, dass sich die Frau verletzt haben könnte, und boten die Rettung auf, welche die Frau zum Notfall des Spitals transportierte. «Dort angekommen erhob sich die Beschuldigte unverletzt von der Bahre, gab sich als Performerin zu erkennen und sagte aus, soeben eine soziale Studie durchgeführt zu haben», heisst es im Strafbefehl. Die 56-Jährige wurde wegen falschen Alarms verzeigt.