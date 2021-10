«Leute verliessen aufgebracht den Bus» – Frau randaliert im Bus und schlägt mit Nothammer mehrere Scheiben ein

In Wetzikon ZH wurden am Samstagabend mehrere Busscheiben und ein Auto beschädigt.

«Mehrere Trennscheiben im Bus und die Heckscheibe waren zertrümmert. Der Boden war voller Scherben. So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt News-Scout Aladin. Wie der 23-Jährige erzählt, sass er am Samstagabend mit seiner Freundin in einem Restaurant in Wetzikon ZH, als plötzlich ein Bus vor dem Lokal anhielt. «Die Leute verliessen aufgebracht den Bus und entfernten sich schnell von der Haltestelle. Kurz darauf traf die Polizei ein.»