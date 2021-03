Walenstadtberg SG : Frau rettet sich bei Unfall mit Sprung aus Auto

Eine 38-jährige Frau ist am Montagmorgen mit ihrem Auto ins Rutschen geraten. Mit einem Sprung aus dem Fahrzeug konnte sie sich in Sicherheit bringen. Das Auto rutschte weiter und blieb erst in einem Metallgeländer stecken.