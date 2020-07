Debatte um Ausschaffungen

Frau Richterin, sind Sie zu milde mit kriminellen Ausländern?

Laut neuen Zahlen sieht die Justiz häufiger von der Ausschaffung von Straftätern ab als gedacht. Gerichtspräsidentin Felicitas Lenzinger verteidigt nun die Richter.

Frau Lenzinger, die SVP droht der Justiz mit einer weiteren Volksinitiative, weil gegen ausländische Straftäter nur in 58 Prozent der Fälle eine Ausschaffung angeordnet werde (siehe unten). Staatsanwälte und Richter foutierten sich um den Volkswillen, so die Partei. Stimmt das? Ganz sicher nicht. Ich muss mir nicht vorwerfen lassen, dass wir uns über das Gesetz hinwegsetzen. An den Strafgerichten sind Härtefälle die Ausnahme, nicht die Regel. Aber: Bei jedem Eingriff in die Grundrechte müssen wir überprüfen, ob dieser verhältnismässig ist. Bei Bagatelldelikten, wie sie oft Staatsanwälte in einem Strafbefehlsverfahren beurteilen müssen, ist ein Landesverweis für fünf Jahre oft nicht verhältnismässig – unabhängig von der Härtefallregelung. Für einen Ladendiebstahl mit Sachbeschädigung, für den es eine Geldstrafe von drei Tagen bedingt gibt, wird sicher keine Landesverweisung ausgesprochen. Im Abstimmungskampf war aber von einer «pfefferscharfen Umsetzung» die Rede. Ist das Versprechen schon vergessen? Gesetze regeln Allgemeines, die Justiz beurteilt den Einzelfall. Wir haben an den Gerichten eine Praxis erarbeitet. Ob diese pfefferscharf ist, beurteile ich nicht.

Ein Kosovare überfiel 2017 mit Kumpanen einen Geldtransporter, stahl 22’000 Franken. Ein Gericht sah laut «Blick» von einer Ausschaffung ab, unter anderem, weil der Beschuldigte kaum Verwandte in der Heimat habe. Sind Richter zu milde?

Ich kenne den Einzelfall nicht und kann ihn nicht kommentieren.

Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Richter von einer Ausschaffung absehen darf?

Härtefälle liegen vor, wenn Personen betroffen sind, die hier aufgewachsen sind, hier ausgebildet wurden, hier abarbeiten und ihren Lebensmittelpunkt haben, die keinerlei Beziehungen zum Herkunftsland haben. Würde man sie wegschicken, würde man ihnen die Existenz nehmen. Dafür muss ein vergleichsweise schweres Delikt vorliegen.

Die SVP sagt, Delinquieren sei kein Menschenrecht. Glauben Richter, dass Straftäter eine zweite Chance verdient haben?

Die Frage ist, ab wann ein Staat Existenzen total infrage stellen darf. Letztlich geht es immer um öffentliche Sicherheit: Das ist das übergeordnete Ziel, das ein Gericht den privaten Interessen des Betroffenen gegenüberstellen muss.

Was bedeutet für Sie der Begriff «Volkswille»?

Diese Frage ist mir zu philosophisch. Die Justiz macht einen differenzierten Job. Sie wird in den letzten Jahren jedoch zunehmend angefeindet. Von der Politik her heisst es, man dürfe dem Richter nicht über den Weg trauen. Ich stelle fest, dass Politiker zunehmend die Rechtsprechung bestimmen wollen. Die Justiz hat zu lange nicht genau erklärt, was sie leistet. So wurden im Abstimmungskampf falsche Erwartungen geweckt.

Welche denn?

Man hat zum Beispiel versprochen, dass die Ausschaffungen Kriminaltouristen fernhalten. Das ist falsch, da ein Kriminaltourist ohnehin so schnell wie möglich verschwinden will. Auch werden Straftäter nach dem Verbüssen der Strafe nicht einfach an die Grenze gestellt. Manchmal ist etwa aufgrund der politischen Lage – Beispiel Syrien – eine Ausschaffung gar nicht möglich.

Angenommen, das Volk würde einer Todesstrafe zustimmen. Müsste ein Richter dieses Gesetz anwenden?

Diese Frage mussten sich die Richter schon im NS-Regime stellen. Das muss jeder Richter mit sich ausmachen.

Lassen sich Richter vom öffentlichen Druck beeinflussen, wenn sie ein Urteil fällen müssen?

Generell besteht diese Gefahr. Ich hoffe, dass das bei mir nicht der Fall ist, kann aber nicht für Kollegen sprechen. Wichtig ist, dass wir unsere Aufgabe erklären. Es ist eine Diskussion, der wir uns stellen müssen.

Hat sich denn mit dem Ausschaffungsartikel überhaupt etwas geändert?

Geändert hat sich, dass die Gerichte die Landesverweisung wieder aussprechen müssen und nicht mehr die Migrationsämter. Diese hatten zumindest in meinem Kanton, Basel-Stadt, schon damals eine relativ strikte Praxis.