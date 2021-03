1 / 8 In Rapperswil SG kommen offenbar mehrfach solche Spinnen vor. News-Scout Auch bei News-Scout Vanessa Leuenberger (20) sind sie zuhause. News-Scout Von den Spinnen, die etwa so gross sind wie ein Zweifrankenstück, gebe es gleich mehrere bei ihr in der Wohnung. News-Scout

Darum gehts Kürzlich berichtete ein News-Scout aus Rapperswil SG, dass er eine riesige Spinne gefangen habe.

Eine andere Leserreporterin aus der gleichen Stadt hat sich nun gemeldet.

Sie hat gleich mehrere solche Spinnen im Haus.

Sie hat grosse Angst vor den Tieren.

In Rapperswil-Jona SG sind noch mehr Spinnen aufgetaucht. Ein News-Scout fing kürzlich in seiner Wohnung eine Kräuseljagdspinne. «Grösser als ein Zweifränkler und etwa so schwer wie ein Zehnrappenstück», so beschrieb sie der News-Scout. Er sei davon ausgegangen, dass sie aus einem Terrarium ausgebrochen sei.

Gemäss Spinnenexperte Rolf Caviezel ist die Kräuseljagdspinne (Zoropsis spinimana) in der Schweiz nicht heimisch. «Vermutlich ist sie als blinder Passagier zu uns gekommen», sagt Caviezel. Ein Tier dieser Spinnenart sei vor rund einem Jahr in Chur schon einmal gefunden worden. Kürzlich wurden in Basel gleich 29 solche Spinnen gefangen. «Ich gehe davon aus, dass sie sich schon vermehrt hat», sagt der Spinnenexperte.

Spinneninvasion in Rapperswil

Nach dem Artikel meldete sich News-Scout Vanessa Leuenberger (20) bei 20 Minuten. In ihrer Wohnung in Rapperswil kommen die gleichen Spinnen vor. «In meiner Wohnung hat es definitiv mehrere solche Spinnen», sagt sie. Sie nehme nun an, dass es ebenfalls Kräuseljagdspinnen sind. Nachdem sie jeweils am Vortag Spinnen entfernen liess, seien erneut neue Spinnen an anderen Orten aufgetaucht. Die 20-Jährige lebt alleine und habe grosse Angst vor den Tieren. «Ich bin jeweils ziemlich aufgeschmissen, wenn ich so eine Spinne sehe. Ich habe auch schon meine Eltern angerufen, um Spinnen zu entfernen. Zu meinen Nachbarn pflege ich auch guten Kontakt», sagt sie.

Das Lüften in ihrer Wohnung im ersten Stock sei ihr bereits ein wenig unwohl geworden. «Ich habe schon ein paar Mal beobachtet, wie eine Spinne durchs Fenster reinkommt. Einmal ist die Spinne von der Türe aus direkt unter mein Bett gekrochen. Das war dann ganz schlimm für mich», sagt sie. Offenbar kommen die speziellen Spinnen in Rapperswil öfters vor. «Bei meinem Freund zuhause, der auch in Rapperswil wohnt, sind sie auch schon vorgekommen. Auch bei meinen Eltern gibt es diese Spinnen», sagt die 20-Jährige. Leuenberger habe die Spinnenart auch schon beim Velofahren auf der Strasse angetroffen.