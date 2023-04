Schweiz: Frau erhält Rechnung für Terminabsage

Der Patientin wurde der verrechnete Betrag erstattet. Der Vorgesetzte des Arztes sagt gegenüber «Espresso», dass sich der betroffene Arzt noch in der Einführungsphase befunden habe.

Der Arzt verrechnete ihr 60 Franken für die Terminabsage. Diese tätigte sie eine Woche zuvor per E-Mail.

Einer Patientin wurde die Terminabsage per E-Mail verrechnet.

Üblicherweise kann ein Arzttermin bis 24 Stunden vorher abgesagt werden, ohne dass sich für die Patientin oder den Patienten finanzielle Folgen ergeben. Eine Frau tat dies kürzlich gar eine Woche vor dem geplanten Termin per E-Mail. Einige Tage später hielt sie einen Brief des Arztes in der Hand.