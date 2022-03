Sechs Jahre Gefängnis : Frau schlägt ihrem Partner WM-Pokal auf den Kopf

Bei einem Streit mit seiner Partnerin verlor ein 40-jähriger Mann beinahe sein Leben. Die Frau wurde nun wegen versuchten Mordes verurteilt.

Das Gericht in Martigny VS verurteilte eine Guineerin zu sechs Jahren Haft.

«Ich bin keine Mörderin. Ich habe ein reines Gewissen und diesen Mann geliebt. Er war eher der, der versucht hat, mich zu schlagen und zu töten», wird die Beschuldigte von 20 Minutes vor Gericht zitiert. Ihre Beteuerungen überzeugten das Gericht in Martigny (VS) indes nicht: Am Freitag wurde die 40-jährige Frau aus Guinea zu sechs Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt, unter anderem wegen versuchten Mordes an ihrem Lebensgefährten. Der ebenfalls angeklagte Mann wurde freigesprochen.