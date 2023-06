Bernerin kassiert Busse, weil sie sich als Oberleutnant verkleidete

Sie erstattete Anzeige – und wurde angezeigt

Zwei Tage später ging sie erneut auf den Posten, um die Anzeige zu unterschreiben. Damit war der Polizist aber noch nicht fertig mit ihr: Er legte ihr ein ausgedrucktes Foto vor, das sie im heimischen Garten in den Armeekleidern eines Kollegen zeigt. Es handle sich um ein Offizialdelikt, das er zur Anzeige bringen müsse, habe der Polizist gemeint. Das Foto habe sie im Herbst 2020 auf ihrem Instagram-Account hochgeladen, so die Beschuldigte. Der Polizist müsse es dort entdeckt haben.

«Wahrscheinlich hielt er mich für einen Behördenschreck, der die Polizei mit allerlei unnötiger Arbeit eindeckt, also hat er sich im Netz schlau über mich gemacht», vermutet die Frau. Dass sie nach der Meldung eines möglichen Straftatbestandes am Ende selbst eine Anzeige am Hals hat, findet sie bedenklich: «Das ist doch ein fatales Signal an Opfer.»