Mainz : Frau schnappt Briefkasten-Dieb dank in Teddybär verstecktem GPS-Sender

Weil ihr regelmässig die Post gestohlen wurde, griff eine junge Frau in Mainz zu einem Trick: Sie präparierte einen Teddy in einem Postpaket mit einem Ortungssender und kam so dem Dieb auf die Spur.

1 / 2 Eine Frau, die regelmässig von Postdiebstahl betroffen war, benutzte einen Teddy, um den Täter bzw. die Täterin zu finden. (Symbolbild) Imago Der Vorfall ereignet sich in der Stadt Mainz am Rhein. IMAGO/imagebroker

Darum gehts Eine Frau hatte ihren Briefkastenschlüssel verloren und wurde danach immer wieder beklaut.

Schliesslich griff sie zu einer List und versteckte einen Peilsender in einem Paket.

Als sie die Täterschaft geortet hatte und den Sender piepsen liess, griff die Polizei zu.

Die 27-Jährige hatte im Juli dieses Jahres ihren Schlüsselbund samt Briefkastenschlüssel verloren. Seitdem erhielt sie weder Post noch Pakete. Jedes Mal, wenn sie in den kommenden Monaten in ihren Briefkasten schaute, war dieser leer. Die 27-Jährige hegte den Verdacht, dass jemand den Schlüssel gefunden hatte und nun regelmässig den Briefkasten leeren und Post und Päckchen entwenden würde.

So bestellte die Geschädigte vor einigen Tagen bei einem Onlineversandhandel einen Teddybären und liess sich das Stofftier samt Paket vom Zusteller persönlich übergeben. Die 27-Jährige öffnete dann eine Naht des Teddys, steckte einen GPS-Empfänger in den Bären und nähte ihn wieder zu. Anschliessend steckte sie das Paket samt Teddy in ihren Briefkasten, wo es zwei Tage später nicht mehr war.

Nachdem die junge Frau nun den Teddy in einer Wohnung in der Nachbarschaft geortet hatte, verständigte sie die Mainzer Polizei. Als die Funkstreife an der betroffenen Wohnung eintraf, schickte die Bestohlene einen Signalton auf den GPS-Empfänger im Teddy. Die Polizeibeamten vor Ort nahmen aus der Abstellkammer der betroffenen Wohnung das Signal wahr, wo letztlich auch das Paket samt Teddy aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Die Mainzer Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.