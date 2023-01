Nidwalden: Frau (40) legte Brände und flutete Zelle – jetzt droht ihr Landesverweis

Laut Anklageschrift soll sie ihr geleastes Auto angezündet haben. Zuvor hat sie das gemietete Haus in einer Gemeinde in Nidwalden in Brand gesetzt. (Symbolbild)

Einer 40-jährigen Ungarin wird unter anderem vorsätzliche Brandstiftung , Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Die Frau, die seit rund zehn Jahren in der Schweiz lebt, sollte am Dienstag vor dem Nidwaldner Kantonsgericht erscheinen – doch die Verhandlung fand ohne sie statt. «Ich bin krank, ich möchte nicht kommen», liess die Beschuldigte auf einem Schriftstück mitteilen, das kurz vor Prozessbeginn ihrer Verteidigerin überbracht worden war.

Ein erstes Feuer hatte die Frau gemäss Anklageschrift im Herbst 2021 gelegt, wie der « Bote der Urschweiz» schreibt. Im Cheminée ihres gemieteten Hauses in einer Nidwaldner Gemeinde soll sie nebst Abfall und einem Ladegerät rund sechs Quadratmeter grosse Vorhänge verbrannt haben. Dabei soll ein Teil der Vorhänge auf den Teppichboden gefallen sein, worauf sich starker Rauch in der Wohnung verbreitete. Ihre Nachbarn riefen die Feuerwehr, die den Brand löschte. Über 21'000 Franken Sachschaden hätten die Vermieter dadurch erlitten.

Gefängniszelle überschwemmt

Nur wenige Wochen später soll die Angeklagte ihr geleastes Auto in Brand gesteckt haben. Nicht nur das Fahrzeug erlitt dadurch einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Auch das Wohnhaus nebenan wurde erneut beschädigt, diesmal an der Fassade. Die Feuerwehr habe Schlimmeres verhindern können. Daraufhin wurde die Frau festgenommen. Doch auch im Stanser Untersuchungsgefängnis habe sie sich weiter zerstörerisch verhalten, wie es in der Anklageschrift steht. Sie beschädigte ihre Zelle, entfernte den Siphon des Lavabos und drehte den Wasserhahn voll auf. Während mehrerer Stunden füllte das Wasser ihre Zelle und gelang sogar in andere Teile des Gefängnisses.