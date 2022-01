Tötungsdelikt in Genf – Mann (31) stirbt an Schussverletzung – Ehefrau (46) in Haft

Die Tat ereignete sich am 29. Dezember in Genf.

Am Mittwoch dem 29. Dezember meldete sich ein Mann bei der Notrufzentrale der Genfer Polizei und gab an, eine Schussverletzung erlitten zu haben, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Als die Einsatzkräfte bei dem Angeschossenen eintrafen, war er noch bei Bewusstsein. Später erlag er an seiner Schussverletzung. Die mutmassliche Täterin soll seine Ehefrau sein. Sie wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.