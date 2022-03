Frau aus Rüti SG will ihr Pferd zurück haben

Nach einigen Wochen wollte sie ihre Stute besuchen. Diese war verschwunden. Erst im Jahr 2020 konnte sie das Pferd wieder in Deutschland ausfindig machen. Die jetzige Besitzerin verweigert ihr den Kontakt.

Die 30-Jährige aus Rüthi SG hatte das Pferd im Januar 2018 in die Obhut einer Österreicherin gegeben, damit sie sich um ihr neugeborenes Kind kümmern kann.

Das Pferd sei nun in Deutschland.

Offenbar wurde das Tier in der Zwischenzeit weiterverkauft.

Eine 30-jährige Frau aus Rüthi SG gab wegen der Geburt ihres Kindes ihr Pferd in die Obhut einer Frau.

Die Geschichte um das verlorene Pferd der 30-jährigen N. J. beginnt im Jahr 2018. Im Zuge der Geburt ihres Kindes sucht sie für ihre Stute «Aqua» eine Person, die sich um das Tier kümmert, auch anfüttern genannt. Währenddessen kann sie ihr Neugeborenes umsorgen. Aqua, ihr «Seelenpferd», hatte sie aus Kostengründen in einem Hof in Vorarlberg untergebracht. «Beim Stall sagte mir eine Frau, dass eine Bekannte auf das Pferd aufpassen kann», sagt J. zu 20 Minuten.

Doch als sie einige Wochen später bei ihrem Pferd vorbeischauen möchte, ist dieses beim Hof bereits verschwunden. «Wie ich herausfand, wurde mein Ross verkauft. Es wurde mir gestohlen», erzählt die 30-Jährige. Erst dank mehreren Aufrufen auf Facebook konnte sie ihr Pferd im Jahr 2020 ausfindig machen. «Offenbar wurde es nach Deutschland gebracht und verkauft.» Dies, obwohl das Pferd in der Schweiz auf den Namen der 30-Jährigen registriert wurde.

Nicht der einzige Fall

Sie versucht mit der jetzigen Besitzerin der Stute, die in Deutschland lebt, in Kontakt zu treten. Damit hatte sie keinen Erfolg. «Sie hat mich auf allen Kanälen blockiert», sagt J. Doch sie fand heraus, dass Aqua nun unter einer anderen Nummer registriert ist. Folglich wurde für das Pferd auch ein gefälschter Pass ausgestellt. «Es ist alles sehr schräg», gesteht die 30-Jährige.

Wie sie weiter in Erfahrung bringen konnte, ist sie angeblich nicht die Einzige, die dieser Masche zum Opfer fiel. Einer weiteren Frau aus Österreich wurde das Pferd von den gleichen Frauen angeblich gestohlen unter dem Vorwand, es für einige Zeit zu hüten. Die Österreicherin reichte anschliessend Anzeige ein.

Kein Erfolg mit Behörden

Das Strafverfahren gegen die beiden Frauen in Österreich wurde mittlerweile eingestellt. Auch auf der Schweizer Seite reichte J. Anzeige ein. Eine der beiden Frauen sagte dabei vor der Polizei aus. «Sie behauptete zuerst, ich hätte ihr das Pferd geschenkt. Später sagte sie, sie hätte mir 1000 Franken in den Briefkasten gelegt», so J.