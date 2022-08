Bangkok: Frau sperrt sich in Badezimmer ein – und schreibt letzten Willen an die Wand

Die Frau schrieb ihren letzten Willen an die Wand.

Sie glaubte, sie müsse sterben, und schrieb ihren letzten Willen an die Wand.

Eine Frau in Thailand schloss sich aus Versehen im eigenen WC ein und kam nicht mehr heraus.

Tagelang war sie eingesperrt und hatte schon ihr Testament mit Kosmetikartikeln an die Wände geschrieben – in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist eine Frau nach drei Tagen aus ihrem Badezimmer gerettet worden. Die 54-Jährige hatte dank Wasser aus dem Wasserhahn überlebt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.