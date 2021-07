Heftiger Streit : Frau springt aus fahrendem Auto – Lenker (22) tritt nach ihr

Bei einem Streit liess sich eine Frau in Rheinland-Pfalz aus einem fahrenden Auto fallen und blieb liegen. Ihr Begleiter griff sie daraufhin tätlich an.

Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstag in Remagen in Rheinland-Pfalz der Polizei, eine Frau sei aus einem fahrenden Auto gesprungen. Die 34-Jährige überschlug sich beim Aufprall mehrfach und blieb auf der Strasse liegen. Danach sei der Fahrer des Wagens ausgestiegen und habe mit den Füssen nach der am Boden liegenden Frau getreten. Zudem griff er andere Passanten an und schlug und kickte auch nach vorbeirollenden Fahrzeugen.