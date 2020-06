St. Gallen

Frau springt aus Panik vor Räuber aus Fenster von Erotiksalon

Vor dem Kantonsgericht St. Gallen hat sich am Montag ein 33-jähriger Mann gegen den Vorwurf gewehrt, fünf Raubüberfälle begangen zu haben. Die Vorinstanz hatte ihn deswegen verurteilt. Der Entscheid des Kantonsgericht steht noch aus.

Bei den Überfällen wurden mehrere der Opfer verletzt. Laut Staatsanwaltschaft überfiel der 33-Jährige zusammen mit einem anderen Mann im Juni 2013 das Hotel Uzwil. Dabei bedrohten sie eine Serviceangestellte. Mitte August soll der Beschuldigte einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Bronschhofen SG, drei Monate später auf eine McDonalds-Filiale in Wil SG begangen haben. Dort betrat der Täter vermummt den Verkaufsraum und bedrohte die Angestellten mit einer Waffe. Den Schichtleiter zwang er, ihn zum Tresor zu führen. Er schlug den Kopf des Opfers zweimal brutal gegen eine Wand.

Aus dem Gefängnis ausgebrochen

Im folgenden November gab es wieder einen Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Wil. Und schliesslich soll der Beschuldigte laut Anklageschrift einen Erotiksalon in St. Gallen überfallen haben. Eine der Frauen sprang in Panik aus einem Fenster und verletzte sich so schwer, dass sie längere Zeit hospitalisiert werden musste.