Schwere Symptome - Frau steckt sich bei ihrer Katze mit gefährlicher Lungenpest an

Vier Pestformen

Man unterscheidet vier Formen: Die Beulenpest wird durch infizierte Tierflöhe ausgelöst. Die Inkubationszeit liegt bei wenigen Stunden bis sieben Tagen. Die Symptome sind Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Benommenheit, später Bewusstseinsstörungen. Der Name stammt von den Beulen am Hals, in den Achseln und den Leisten (Durchmesser bis zu zehn Zentimeter); sie sind aufgrund von Blutungen in den Lymphknoten blau-schwarz gefärbt.