Birke rettete Leben - Frau steigt für Munot-Selfie auf Brüstung und stürzt ab

Der Munot ist das Wahrzeichen der Stadt Schaffhausen – und ein beliebtes Foto-Sujet. Auch eine Frau wollte am 30. Juni gegen Abend ein Selfie mit dem Munot machen. Doch sie brachte sich dabei in Lebensgefahr. Sie wollte von der Zinne aus ein Selfie machen und war dazu auf die Brüstung gestiegen, wie die Polizei den «Schaffhauser Nachrichten» bestätigt. Dabei rutschte sie aus und stürzte über das Dach.

Munotwächterin Karola Lüthi hat den Vorfall hautnah miterlebt, wie sie in der Zeitung erzählt. Ein Nachbar habe sie angerufen, dass eine Frau auf einer kleinen Birke im Munotgraben sitze. Sie sei dann sofort los. «Die Frau hat sich am Baum festgeklammert», sagt sie. Lüthi sagte ihr dann, dass sie herunterklettern soll. Anschliessend sei die Frau mit einer Ambulanz ins Spital gebracht worden. «Sie hatte riesiges Glück. Wenn sie nicht auf der Birke gelandet wäre, wäre sie rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.»