Urteil steht fest - Frau stiehlt Geld von Vereinskasse und demenzkranker Mutter

Die Summen wurden einem Betrüger in Bitcoin überwiesen.

Der Vereinskasse der Freikirche in Worblaufen fehlten 24’000 Franken. Auch auf dem Konto einer demenzkranken Frau wurden 50’000 Franken abgebucht. Warum? Eine 60-jährige Buchhalterin beim Evangelischen Gemeinschaftswerk Bern EGW hatte sich einem Trickbetrüger im Internet anvertraut.

Die Frau verwaltete das Konto, von welchem die Löhne der insgesamt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Pfarrern ausgezahlt werden. Die insgesamt 24’000 Franken zahlte sie sich in zwei Überweisungen aus. Dabei verbuchte sie die Summen als Spesen. «Sie dachte, sie könne das Geld noch vor Jahresende wieder zurückzahlen» – also bevor das Controlling die Buchhaltung unter die Lupe nimmt, so Schenk.