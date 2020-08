Trub BE Frau stirbt bei Sturz über Felswand

Am Samstagabend ist eine 37-Jährige am Änziloch eine Felswand hinuntergestürzt. Die Rega konnte die Frau nur noch tot bergen.

Die Absturzstelle: das Änziloch an der Grenze zum Kanton Luzern.

Am Änziloch im Napfgebiet ist am Samstagabend eine Frau beim Wandern ausgerutscht und mehrere Dutzend Meter eine Felswand hinuntergestürzt. Die an die Unfallstelle gerufene Rega konnte die Frau nur noch tot bergen.