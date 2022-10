Zürich: Frau stirbt bei Wohnungsbrand im Kreis 7

Am frühen Samstagmorgen brannte eine Wohnung an der Hochstrasse.

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Rentnerin bei einem Wohnungsbrand im Kreis 7 so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Kurz vor 7.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung über Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus an der Hochstrasse ein, wie die Stadtpolizei mitteilt. Zusammen mit der Berufsfeuerwehr rückten auch mehrere Streifenwagen der Stadtpolizei Zürich aus.