Schlatt TG

Frau stirbt beim Schwimmen im Rhein

Im Rhein bei Schlatt TG ist am Sonntag eine 77-jährige Frau verstorben. Die Schwimmerin wurde erst vermisst gemeldet. Hinweise auf eine äussere Einwirkung gibt es nicht.

Kurz nach 19 Uhr am Sonntagabend ging die Meldung ein, dass im Bereich der Petriwiese in Schlatt TG eine Schwimmerin (77) im Rhein vermisst werde. Die Seepolizei der Kantonspolizei Thurgau leitete sofort eine Suchaktion ein, an der sich auch Einsatzkräfte der Schaffhauser Polizei und der Feuerwehr Diessenhofen sowie eine Rega-Besatzung beteiligten.

Kurz vor 20 Uhr wurde die Schwimmerin unter Wasser aufgefunden und geborgen, wie die Kapo TG am Montag in einer Mitteilung schreibt. Trotz sofortiger Reanimation durch den Rettungsdienst und die Rega-Besatzung verstarb sie noch vor Ort. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweis auf eine äussere Einwirkung.