Zürich: Frau stirbt nach Kleiderbrand im Spital

Im Zürcher Kreis 8 gerieten die Kleider, die eine Bewohnerin eines Wohnheims trug, am Sonntagmorgen in Brand. Laut der Stadtpolizei Zürich traf eine Betreuerin die nach Hilfe rufende Frau vor dem Hauseingang an und konnte ihr die brennenden Kleider ausziehen und löschen. Die 60-Jährige wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die Frau am Dienstag ihren schweren Verletzungen erlegen.