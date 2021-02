Das Organ, das sie eigentlich am Leben halten sollte, brachte ihr den Tod: In den USA ist eine Frau nach einer Doppel-Lungen-Transplantation verstorben. Dabei sei die Operation selbst «unkompliziert» verlaufen, heisst es im «American Journal of Transplantation» . Zum Verhängnis wurde der Patientin das Coronavirus, mit dem das Spenderorgan infiziert gewesen war.

Plötzliche Verschlechterung des Zustands

Nach zwei Tage ohne Auffälligkeiten verschlechterte sich der Zustand der Frau plötzlich: Sie hatte einen niedrigen kardialen Index, der Auskunft über die Leistung des Herzens im Verhältnis zur Körpergrösse gibt. Am dritten Tag entwickelte sie Fieber. Ein Coronatest zeigte schliesslich, dass sie Covid-19-positiv war. Obwohl die Ärzte versuchten, das Virus mit Remdesivir zu bekämpfen, verstarb sie am Tag 61 nach der Transplantation an multiplem Organversagen und Atemnot. Es ist der erste Fall einer nachgewiesenen Übertragung von Spender zu Empfänger, so die Studien-Autorinnen und -Autoren.