Niederlande : Frau stirbt nach zweiter Ansteckung mit dem Coronavirus

Nach zwei Monaten hat sich eine 89-Jährige zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert. Die zweite Ansteckung hat die krebskranke Frau nicht überlebt.

Eine 89-jährige Holländerin ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Sie ist gemäss bisherigen Erkenntnissen die erste Person, die nach einer zweiten Ansteckung mit dem Virus gestorben ist. Die Ärzte sagen, dass die Frau bereits zuvor schwer krank war. Sie litt an einer seltenen Form von Knochenmarkkrebs. Jedoch sei sie nachweislich an den Folgen des Coronavirus gestorben.