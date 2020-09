Tödliches Unglück : Frau stürzt an der Aare in Bern über Felsen und stirbt

Eine 55-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in Bern an der Aare über einen Felshang gestürzt. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Ein Arzt, der zufällig in der Nähe war, eilte zur Unfallstelle am Aareufer und begann mit der Reanimation, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten.