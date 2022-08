Därstetten BE: Frau stürzt auf Wanderung in Rinne und stirbt 

Der Berner Kantonspolizei wurde am Montag kurz vor 13.10 Uhr ein Bergunfall gemeldet. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Wanderin am frühen Sonntagmorgen vom Stockhorn in Richtung Obere Walalp unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen in ein Couloir abstürzte und dabei tödlich verletzt wurde.