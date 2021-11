Belgien : Frau stürzt wegen Instagram-Foto 30 Meter in den Tod

Ein Bild für ihren Instagram-Kanal wurde ihr zum Verhängnis: Die 33-jährige Zoë Snoeks stürzte in Belgien über einen Klippenrand in den Tod.

Zoë Snoeks starb am Morgen des 2. Novembers, nachdem sie von einer Klippe stürzte. Sie posierte im Dorf Nadrin in Belgien. Ihr Mann sollte das Foto machen. Als er sich umdrehte, um nach den Hunden zu sehen, fiel die Instagram-Influencerin 30 Meter in die Tiefe, wie die Zeitung «Mirror» berichtet. Gemäss der Staatsanwaltschaft der Provinz Luxemburg sei sie am Klippenrand ausgerutscht und in den Ourthe-Fluss gefallen.