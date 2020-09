Tödlicher Unfall am Grossen Mythen : Frau stürzt beim Wandern 25 Meter in die Tiefe

Am Grossen Mythen hat sich am Donnerstag ein tödlicher Unfall ereignet.

Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. (Archivbild)

Eine 73-jährige Frau ist am Donnerstag beim Abstieg vom Grossen Mythen in Schwyz vom Wanderweg abgekommen und rund 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie verletzte sich dabei so schwer, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.