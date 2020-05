Strasse Chur–Arosa

Frau stürzt mit Auto 150 Meter einen Abhang hinunter

Am Donnerstag stürzte auf der Schanfiggerstrasse in St. Peter GR eine 25-jährige Frau mit ihrem Auto 150 Meter einen Abhang hinunter.

Die 25-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 11.45 Uhr von Chur kommend über die Schanfiggerstrasse bergwärts in Richtung Arosa. Ausgangs einer Rechtskurve bei der Örtlichkeit Cufa in St. Peter geriet sie rechts von der Strasse ab und durchschlug einen Bündnerzaun, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals rund 150 Meter einen Abhang hinunter und kam in einem Bachbett zum Stillstand. Kurz darauf begann es zu brennen. Herbeigeeilte Personen konnten das Feuer mit Bachwasser löschen.