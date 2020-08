Neuhausen am Rheinfall SH

Frau stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer

Eine 50-jährige Frau hat sich beim Sturz mit dem E-Bike im Kanton Schaffhausen schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Am Dienstagnachmittag ist eine 50-Jährige mit einem E-Bike aus noch unbekannten Gründen auf dem Fahrradweg zwischen Neuhausen am Rheinfall SH und Beringen SH gestürzt. Dabei verletzte sie sich schwer, wie die Schaffhauser Polizei in einer Medieninformation in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.