Kanton Waadt

Frau stürzte 70 Meter in den Tod – Polizei ermittelt

Am Freitag wurde eine 30-jährige Frau aus Genf als vermisst gemeldet. Nun wurde sie am Samstag leblos im Kanton Waadt aufgefunden. Erste Ermittlungen der Polizei deuten auf einen Unfall hin.

Ein Wanderer fand am Samstagmittag in der Nähe der Berghütte Cabane de Plan Névé auf dem Gebiet der Gemeinde Bex den leblosen Körper einer Frau.

Eine Frauenleiche ist am Samstag in der Nähe der Berghütte Plan Névé in den Waadtländer Alpen gefunden worden. Ein Wanderer entdeckte die Tote auf 2200 Meter Höhe über Meer gegen 13.20 Uhr. Die alarmierte Rega konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Frau handelt es sich nach Angaben der Waadtländer Kantonspolizei um eine in Genf wohnhafte, 30 Jahre alte Ungarin.