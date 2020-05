Aktualisiert 19.05.2020 16:14

St. Gallen

Frau sucht mit Zettel nach ihrem Traummann

Eine Leserreporterin sucht seit dem 8. Februar nach einem Mann. Sie hat ihn während der Arbeit in einer Bar kennen gelernt. Nun hat sie mehrere Zettel für den Unbekannten in der ganzen Stadt verteilt – und bekam eine Antwort.

von Gamze Ibis

«Mysteriöser Mann in Sankt Gallen gesucht», mit diesem Schreiben meldete sich kürzlich eine Leserreporterin bei 20 Minuten. Es gehe um einen Mann, dem sie vor ein paar Monaten begegnet sei und der sie sehr fasziniert habe. Konkret geht es um den Abend des 8. Februar. «Ich war gerade bei meiner Arbeit in einer Bar in St. Gallen, in der ich an den Wochenende gerne aushelfe, als sich die Tür öffnete und er mit seinem Kumpel hereinkam», erzählt sie. Sie hätten von ihr aus rechts an der Bar Platz genommen.

Der Kollege des Gesuchten, sein Name ist Samuel R., sei öfter nach draussen zum Rauchen gegangen. Dadurch hätten sie und der Gesuchte Gelegenheit gehabt, sich ein wenig zu unterhalten.

Luftküsse zum Abschied

«Dann kamen noch weitere Freunde zu den beiden dazu.» Danach hätten sie und er nicht mehr viel gesprochen. Nach ein paar Drinks haben die Männer die Bar verlassen. «Bevor er zur Tür hinauslief, hat er sich umgedreht und rückwärts aus der Bar laufend mir Luftküsse zugeworfen», erzählt sie.

An jedem folgenden Wochenende habe die Leserreporterin dann gehofft, dass er mit seinen Kollegen wieder auftauchen würde. Doch der mysteriöse Mann besuchte sie nicht wieder. Schliesslich wurde die Bar aufgrund des Coronavirus und der Regeln des Bundes vorübergehend geschlossen. «Jeden darauffolgenden Tag musste ich an diesen einen Abend und an ihn denken.»

Kein Facebook, kein Anhaltspunkt

«Leider konnte ich ihn auch nicht auf Facebook suchen, da ich nur den Namen seines Kollegen kannte», erzählt die Frau. Alles, was sie vom Unbekannten wusste, war, dass er am Arm ein schwarzes Tattoo mit roten Linien hatte. Zudem trug er an jenem Abend eine dunkelrote Mütze.

Nachdem sie bereits mehrere Leute nach ihm oder seinem Kumpel befragt hatte, liess sie sich etwas Neues einfallen. Für den bis dato Unbekannten hängte sie mehrere Zettel mit der gleichen Nachricht in der Stadt St. Gallen auf. Der eine am Hauptbahnhof St. Gallen macht derzeit auf Facebook die Runde.

Unbekannter hat sich gemeldet

Und tatsächlich hat sich die Zettel-Aktion für die Leserreporterin gelohnt, denn der gesuchte Mann hat sie inzwischen über die Mailadresse, die auf dem Brief an ihn steht, kontaktiert. «Doch leider ist er bereits vergeben», sagte die St. Gallerin am Dienstagnachmittag gegenüber 20 Minuten.